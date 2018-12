Les Jeux de Polynésie française reviennent du 13 au 20 décembre

Basket-ball, football à 11, futsal, handball, pétanque, tennis de table, tu’aro ma’ohi, va’a et volley-ball… Ils seront 1 016 athlètes, 446 femmes et 570 hommes, à s’affronter, du 13 au 20 décembre dans ces neuf disciplines, dans le cadre des Jeux de Polynésie française 2018.



Plus organisés depuis 2003, ces jeux sont l’occasion pour les lauréats des Jeux des îles Sous-le-Vent, des Tuamotu, des Australes, des Marquises, de Tahiti et de Moorea de se disputer le titre de champion de Polynésie.



Depuis 2016, le ministère de la Jeunesse et des Sports a mis en place un programme orienté vers l’organisation des Jeux des archipels afin que ces derniers contribuent à la relance du sport dans les îles, avec pour objectif final pour les lauréats des différents jeux des archipels de rencontrer les meilleurs athlètes de Tahiti. Cette relance a débuté avec les 5e Jeux des Marquises en décembre 2016 et s’est clôturé par les jeux des îles Sous-le-Vent en février dernier.



Ces Jeux de Polynésie française viennent boucler la boucle. La cérémonie d’ouverture aura lieu le jeudi 13 décembre à partir de 16 heures au stade Fautaua. La cérémonie de remise des médailles et de clôture se fera le jeudi 20 décembre à 18 heures au même lieu.

Les rencontres seront quant à elles réparties sur huit sites de l'agglomération de Pirae : à la salle omnisports de JT pour le basket-ball, au stade Fautaua pour le football, à la salle omnisports de Fautaua pour le futsal, à la salle de Dragon pour le handball, à Aorai Tini Hau pour la pétanque et le va'a, à Fautaua Val pour le tennis de table, au stade communal de Pirae pour les tu'aro ma'ohi et à la salle Excelsior pour le volley-ball.



Téléchargez ici le programme des différents matchs prévus :