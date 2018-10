Les Grandes Signatures avec Robert Wan

Crédit photo : TNTV



C’est au début des années 1970 que Robert Wan commence à s’intéresser à la perle de Tahiti. Sa rencontre au Japon avec le professeur Sato, et le petit-fils du légendaire Kōkichi Mikimoto, a été déterminante dans son projet. Ce dernier convainc l’homme d’affaires polynésien de miser sur la qualité de la perle, non sur la quantité. Après un travail acharné, Robert Wan se hisse au sommet de la perliculture en Polynésie et devient une référence dans la haute joaillerie.



Il est la Grande Signature du mois d'octobre.



Magazine présenté par Tiare-Nui Pahuiri-Philippon. En français