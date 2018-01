Les Grandes Signatures avec Robert Tanseau

Crédit photo : TNTV



Ce mois, Tiare-Nui Pahuiri-Philippon vous propose de rencontrer Robert Tanseau, personnalité du secteur économique du Fenua. Après avoir fait des études aux Etats-unis, il revient et ouvre à l’âge de 24 ans, son premier magasin de surf wear. C’est un chef d’entreprise engagé dans le monde associatif, sportif, culturel et politique. Il a créé le parti Taatiraa no te Hau en 2000. Il a été plusieurs fois élu à l’Assemblée de Polynésie française et au sein du conseil municipal de Papeete.



Il est la Grande Signature de janvier.



Magazine présenté par Tiare-Nui Pahuiri-Philippon. En français