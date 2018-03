Les Grandes Signatures avec Philippe Maunier

Crédit photo : TNTV



Après une carrière dans l’armée et plusieurs affectations, Philippe Maunier revient s’installer définitivement en Polynésie au début des années 1990. Marié à une Tahitienne et père de 4 enfants, cet ancien pharmacien chimiste des armées, passionné par les médecines traditionnelles, lance en 1997 sa première ligne cosmétique à base de mono’i de Tahiti. Quatre ans plus tard il fonde sa savonnerie.



Il est la Grande Signature de février.



