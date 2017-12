Les Grandes Signatures avec Makau Foster Delcuvellerie

Crédit photo : Nicolas Perez/TNTV 2017



Originaire de l'atoll de Hao, c'est à l'âge de 4 ans que Makau fait ses premiers pas de danse. A 16 ans, elle part étudier à Hawaï et dansera au Centre Culturel Polynésien pour payer ses études. Elle poursuit sa carrière de danseuse en Floride avant de revenir à Tahiti et intègre le groupe Temaeva de Coco Hotahota. Quelques années plus tard, elle décide de voler de ses propres ailes et ouvre son école de danse puis son groupe Tamariki Poerani.



En janvier 2016, elle réunit 2982 danseurs au golf d'Atimaono et inscrit Tahiti dans le Guiness Book pour le grand nombre de danseurs de 'ori tahiti. En juillet 2017, avec sa troupe elle remporte le premier prix du Heiva i Tahiti, un beau cadeau pour son départ à la retraite.



Makau Foster Delcuvellerie en toute intimité, dans « Les Grandes Signatures », votre émission 100% Fenua diffusée sur TNTV.





Magazine présenté par Tiare-Nui Pahuiri-Philippon. En français