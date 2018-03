Les Grandes Signatures avec Christian Vanizette

Emission présentée par Tiare-Nui Pahuiri



L'entreprenariat social, Christian Vanizette connaît quelque chose.

Il a co-fondé la plateforme collaborative "Make Sense", une communauté de soutien qui permet à des bénévoles de donner de leur temps et leurs idées à des entrepreneurs sociaux, où qu'ils soient dans le monde.

Agé de 29 ans, Christian Vanizette parcourt les pays pour chercher des financements pour la mise en place des incubateurs.

Ce jeune polynésien a été remarqué lors du concours Google Impact Challenge en 2015 où il est arrivé finaliste, ce qui lui a permis de remporter 25 millions.

On le trouve souvent dans les colonnes des magazines économiques nationaux et internationaux, par ailleurs le magazine américain Forbes le classe parmi les "30 Européens de moins de 30 ans les plus influents".



Christian Vanizette porte la bonne humeur. Il sera l'invité des Grandes Signatures.