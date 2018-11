Les Français seraient pour l’indépendance du Caillou

Rédaction web

Alors que la Nouvelle-Calédonie s’apprête à voter "oui" ou "non" à l’indépendance du pays ce week-end, un sondage réalisé par YouGoV pour le HuffPost auprès des métropolitains indique que 35 % d’entre eux sont favorables à ce que le Caillou sorte du giron de la France. Si 28 % se disent "ni défavorable, ni favorable" et 26 % disent ne pas être assez informés, seulement 11 % des sondés sont défavorables à l’indépendance.Ce sondage, réalisé les 24 et 25 octobre derniers sur un échantillon de 1 010 personnes représentatives de la population française, selon la méthode des quotas, a toutefois mis en lumière le fait qu’en France, les gens ne sont pas forcément au courant de cette échéance des accords de Matignon. En effet, seulement 39 % des personnes interrogées ont entendu parler de ce référendum. Et elles ne sont que 20 % à savoir exactement sur quel sujet il porte. "Ce référendum n'est aujourd'hui que très peu abordé dans les médias malgré son imminence", relève l'institut de sondages, comme pour donner une tentative d'explication. On relève toutefois "une tendance générationnelle" puisque les plus de 55 ans sont davantage au fait de cette actualité que les 18-34 ans (47 % contre 33 %).