Les Coupes du Monde 2019 et 2021 de Beach Soccer sur TNTV

Après Tahiti, le Portugal, et les Bahamas, TNTV diffusera sur le fenua les deux prochaines Coupes du monde de beach soccer, en 2019 aux Paraguay et en 2021.



Les 15 meilleures équipes du monde et le pays hôte s'affronteront fin novembre pour remporter le titre de champion du monde et détrôner ainsi le Brésil.



Mais avant, en juin, l'équipe des Tiki Toa, actuellement vice-championne du monde, jouera sa qualification pour le mondial au tournoi OFC Beach Soccer, qui devrait se dérouler sur le Fenua. Un tournoi que vous pourrez également suivre sur TNTV.