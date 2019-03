"Les Chatouilles" : un film pour lutter contre la pédophilie

C’est un film à petit budget et pourtant récompensé par deux trophées aux Césars en 2019. L'auteure Andréa Bescond y raconte les abus sexuels qu'elle a subis étant enfant, des abus perpétrés par un ami de ses parents. Elle y parle aussi de son combat pour exister, se reconstruire et vivre à nouveau. "C'est un film populaire, un film grand public, qui est abordable de tout âge, de 10 à 99 ans. Il faut vraiment le voir. (...) Cela génère un dialogue" explique Andréa Bescond, auteure de la pièce de théâtre inspirée du film.Pendant près de deux heures de projection se mêlaient colère, humour, énergie et incompréhension. Le public était transporté émotionnellement par le film à l'histoire poignante. "Il est parfois drôle, il est beau... Les personnages sont fabuleux. On rentre complètement dans l'histoire, et on est complètement pris par le fond du sujet qui est dramatique" nous dit Pascal Ortega, un spectateur présent.