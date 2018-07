Les Championnats du Monde de Va'a en direct TV & WEB

Vos commentateurs sportifs préférés

Vos rendez-vous télé quotidiens

Un dispositif digital exceptionnel

Organisés par le Comité Organisateur Local sous l’égide de la Fédération Internationale de Va’a, les championnats rassembleront plus de 2000 athlètes issus d’une trentaine de délégations. Il s’agit de la plus grande manifestation sportive internationale organisée à Tahiti depuis les Jeux du Pacifique de 1995.En qualité de, la chaîne met en place un dispositif exceptionnel, que vous pourrez suivre des quatre coins du monde.Olivier Huc et Davidson Bennett commenteront en direct les courses depuis le site de Aorai Tini Hau. Ils seront épaulés en mer par André Vohi depuis le bateau suiveur. Oriano Tefau ira à la rencontre des rameurs pour recueillir leurs réactions dès leur arrivée.A 18h00 dans votre Ve'a et 18h30 dans votre journal la rédaction de la chaîne fait le point sur les moment forts de la journée et l'évolution du classement des médailles.Tous les soir à 19h05 retrouvez le best-of de la journée avec les plus belles images et les résultats des courses.En marge des livestreaming français/anglais et des live facebook, l'équipe dédiée digitale de la chaîne vous permettra de suivre chaque journée de compétition avec des articles, photos, vidéos et stories. Réactions, coulisses, ambiances, résultats ou encore médailles, rien ne sera laissé au hasard. Suivez l'intégralité des mondiaux sur :