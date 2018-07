"Les Champignons de Paris" primée au festival off d'Avignon

Rédaction web

Un prix pour les Champignons de Paris. La pièce, créée en Polynésie française par la Compagnie du Caméléon, a été jouée pendant le festival de théâtre d'Avignon, partie off. Elle raconte une partie de l'histoire des essais nucléaires en Polynésie française, vue à à travers la vie de plusieurs personnages incarnés par Tuarii Tracqui, Tepa Teuru et Guillaume Gay.Elle vient de décrocher le prix Tournesol qui récompense une oeuvre dont la réflexion porte sur l'environnement et le rôle de l'Homme.La Compagnie du Caméléon a posté un message sur sa page Facebook : "Merci à toute l'équipe du Prix Tournesol pour cette belle récompense, qui est un pas de plus vers une reconnaissance pleine et entière des conséquences des essais nucléaires menés par l'Etat en Polynésie française."