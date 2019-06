Les CJA exposent à l'assemblée jusqu'au 28 juin

Rédaction web avec Hitiura Mervin et Tauhiti Tauniua-Mu San

La 27exposition des CJA se tient actuellement dans le hall de l’entrée de l’assemblée de la Polynésie française. Un événement pour mettre en lumière le travail de tous les élèves de Tahiti et Moorea en passant par la cuisine, l’agriculture, la menuiserie ou encore la couture. Vous y trouverez, entre autres, des objets de décoration et des meubles faits à partir de matériaux de récupération. L’exposition annuelle fermera ses portes vendredi 28 juin.Dans les îles, les élèves de Raiatea exposeront ce mercredi 26 juin aux côtés de ceux de Tahaa, Huahine et Bora Bora.