Les Bleus font sauter la banque !!!

Les buts du match SUISSE – FRANCE:

Les réactions :

Olivier Giroud ouvre le score et marque en passant le 100but de l’équipe de France en coupe du monde (0:1, 17’), une minute plus tard Blaise Matuidi ajoute une deuxième but (0:2, 18’). Karim Benzema manque un penalty, arrêté par Diego Benaglio, (32’), mais permet à Valbuena de conclure une superbe contre-attaque avant la pause (0:3, 40’).Benzema inscrit son troisième but du tournoi d’une superbe reprise, suite à une ouverture de Pogba (0:4, 67’), et Moussa Sissoko ouvre son compteur pour assommer les Suisse (0:5, 73’). Blerim Dzemaili sur coup franc (1:5, 81’), puis Granit Xhaka d’une belle volée réduisent l’écart en fin de match (2:5, 87’).La Suisse a encore une petite chance de réagir dans son dernier match contre le Honduras, alors que la France devra confirmer son statut de leader du groupe contre l’Equateur.Karim Benzema (FRA)Je suis évidemment très déçu. C'était une soirée très dure pour nous. Nous ne sommes pas arrivés à montrer notre potentiel. On a bien débuté mais le deuxième but nous a laissés sans réaction. Il était difficile de reprendre le match après ce coup dur. On a dû faire le jeu et on s'est exposé aux contre-attaques. On a eu une réaction avec les deux buts mais elle a été tardive. On a pourtant encore l'espoir de nous qualifier.On a tous fait un bon match, on est bien rentrés dans la rencontre, on est restés sur les bases du Honduras, on a joué en équipe et ça s'est vu. On est une équipe, il n'y a pas d'état d'âme, celui qui rentre, celui qui est titulaire, il fait la différence. Je suis bien mais il faut continuer, ce que je fais c'est avec l'aide de coéquipiers.Cela aurait pu être plus que parfait. Il y avait une bonne équipe en face et mettre cinq buts et gagner 5:2 c'était une très belle soirée. Six points après deux matches c'est l'idéal. Il faudra attendre le match qui suit. On a un bon goal-average et il y aura le troisième match pour déterminer les premiers et deuxième du groupe. On a bien préparé ces deux matches, on a été efficaces. C'est la première partie de la compétition. On doit finir le travail contre l'Equateur et après ce sera une autre compétition.