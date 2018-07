Les Bleus en finale de la Coupe du Monde !

Mike Leyral

Que ce fut long ! Un Hazard intenable, un Fellaini toujours à l'affût, un Courtois infranchissable... les Diables rouges font souffrir les Bleus. Mais une défense solide et un très grand Lloris préservent la France.Ce n'est qu'en début de deuxième mi-temps que Samuel Umtiti trouve les filets de la tête. Pas abattus, les Belges restent percutants et se procurent de nombreuses occasions.Dans les arrêts de jeu, Griezmann, isolé à l'entrée de la surface, manque le KO en tirant sur le gardien, tout comme Tolisso, quelques minutes plus tard.Mais l'unique but de la rencontre suffit au bonheur des Bleus. Vingt ans après la bande à Zidane, ils disputeront une nouvelle finale de Coupe du Monde, face à l'Angleterre ou la Croatie. Avec une issue qu'on espère aussi heureuse !