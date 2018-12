Les Animaux du Pacifique

Crédit photo : Nicolas Perou



Quel animal faudra t'il deviner cette semaine ?



Composée de 52 épisodes, la série vous propose à découvrir la faune du Pacifique de manière ludique. D’une durée de 2 minutes, chaque numéro vous invite à reconnaître un animal qu’il soit marin, terrestre, ou volant et vous renseigne sur ses spécificités. Réalisée sous forme de dessin, l’émission s’adresse en particulier aux enfants, les objectifs étant de leur faire connaître la faune du fenua, de les sensibiliser aux questions écologiques et ainsi attirer leur attention sur la préservation des espèces protégées. Diffusée tous les mercredis à 19h15, ce sera l’occasion pour vous, enfants et parents d’apprendre en partageant un moment de jeu et de détente.



Série de 52 épisodes, réalisés par Nicolas Perou