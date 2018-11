Les All in One sur M6 le 20 novembre

Rédaction web, avec communiqué

Après le groupe Tahiti Ora l’année dernière, Tahiti sera encore une fois représentée dans l’émission La France a un incroyable talent.Le groupe local All In One fera son apparition le mardi 20 novembre à 21 heures sur la chaîne M6, pour le quatrième épisode de cette 13e saison.Sur scène, cette troupe de danseurs soudée proposera une prestation surprenante, mêlant danse traditionnelle tahitienne et hip-hop.Ensemble, ils amèneront la culture de leur île, teintée d'une touche urbaine. Le but de cette troupe de danseurs : ouvrir une école de danse à Tahiti, et avancer le plus loin possible dans cette discipline.