Les 40 ans du Conservatoire

Donna Summer, Bee Gees, Gloria Gaynor, Village People, Abba… leurs plus grands tubes seront repris par huit chanteurs emmenés par Teiva LC (Ricardo Cortez, Ruben, Raumata, Taloo, Karen, Reia et Christine Casula). Sur scène, ils seront accompagnés par une quarantaine d’élèves du Conservatoire et l’orchestre symphonique dirigé par Frédéric Rossoni. Un concert exceptionnel animé par l’étincelant Christopher Prenat, vainqueur du dernier Tahiti Comedy Show.