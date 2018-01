Les 14 personnes hélitreuillées au large de Tahiti saines et sauves

Rédaction web avec communiqué

L'alerte a été donnée vers 16 heures, ce vendredi. Un bateau au large de Tahiti était en avarie totale de propulsion. 14 personnes étaient à son bord. Le centre de coordination et de sauvetage en mer (JRCC) a réussi à localiser l'embarcation grâce au déclenchement de sa balise de détresse.L'hélicoptère Dauphin inter-administrations de la flottille 35F ainsi que le remorqueur portuaire et côtier (RPC) Manini ont été engagés.L'hélitreuillage a commencé vers 17 heures. À 18h10, les passagers ont été pris en charge par les pompiers de Faa’a et de Papeete, coordonnés par la direction de la Protection civile.Parallèlement à l’opération de recherche et sauvetage, une équipe d’évaluation de la base navale de Papeete à bord du RPC Manini a a été envoyée sur place afin de réaliser une analyse de l’état du navire et du risque que le Tohitika représente pour l’environnement.Des mesures ont par ailleurs été prises pour assurer la sécurité de la navigation.