Lendemains de fêtes et "cures détox" : ne gobez pas n'importe quoi

"Il y a un problème de définition : 'détox' c'est flou, ça ne renvoie à aucune définition précise", explique à l'AFP le docteur François Morel, secrétaire du collectif Fakemed. Créée par les médecins signataires en mars d'une tribune contre l'homéopathie et les thérapies alternatives, cette association entend lutter contre les "fake news" dans le domaine médical.



Les promoteurs des régimes détox, parmi lesquels des stars comme l'actrice Gwyneth Paltrow, assurent que la consommation de certains aliments permettrait d'éliminer des "toxines" qui s'accumuleraient dans notre corps. "Le mot 'toxine', ça parle aux gens. Mais dire qu'il y a des toxines impliquerait que l'organisme n'est pas capable de les gérer, ce qui n'est pas vrai", argumente le docteur Morel. "Par exemple, quand on mange beaucoup de protéines, l'organisme produit de l'ammoniaque, mais il est tout à fait capable de le transformer en urée grâce au foie et de s'en débarrasser via les reins", renchérit le docteur Barouki.



L'une des stars des régimes détox est le citron, supposé "nettoyer le foie" ou "désacidifier l'organisme". "Le citron ne fait pas de mal et manger des agrumes, qui contiennent des vitamines, c'est très bien, mais il ne faut pas croire qu'il permet d'éliminer des toxines", balaie Robert Barouki. "Dire que le citron permet de lutter contre l'acidification de l'organisme, ça n'a aucun fondement scientifique", ajoute François Morel.