Leïana Faugerat pourrait quitter la direction de Miss Tahiti d'ici 2020

Rédaction web

Vendredi, la directrice de la société Miss Tahiti a posté un message qui a interpellé les internautes sur Facebook : "Miss Tahiti est l'une des plus belles parenthèses de ma vie. Si je devais le refaire je n'y changerais rien. Merci à cette formidable famille pour la magie, le partage et l'amour".Contactée, Leïana Faugerat explique qu'elle souhaite effectivement se consacrer à son premier travail, dans l'automobile. Leïana est directrice adjointe des sociétés automobiles du groupe Faugerat.Mais elle voudrait aussi avoir du temps pour sa famille qu'elle aimerait agrandir. Mais son départ ne se fera pas cette année. Les 60 ans du concours de beauté approchent. "Je pense aller jusqu'en 2020 et ensuite laisser la main (...) j'ai deux ans pour former quelqu'un", nous a-t-elle confiée.Leiana dit vouloir laisser "la place aux jeunes", même si elle ne sait pas encore exactement qui prendra le relais.