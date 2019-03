Le voyage de Tamatoa et Mélodie : le mois de la francophonie

Le conte musical a été organisé par le club polynésien de la francophonie présidé par Joseph Maroun. Pour le casting, il a fait appel à un groupe d’artistes, comédiens et musiciens de grande renommée, ainsi que des élèves du collège Anne-Marie Javouhey.



Destiné à un jeune auditoire, le spectacle raconte les aventures merveilleuses de nos deux héros et leurs rencontres avec des personnages farfelus et attachants dans leur quête du bonheur.