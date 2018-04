Le tuk tuk électrique débarque en ville

Rédaction web avec Matahi Tutavae et Mata Ihorai

Populaire dans les grandes villes asiatiques le tuk tuk est un moyen de transport privilégié dans les zones où la circulation est dense. Il vient d’arriver à Papeete. Une société cherche à développer cette activité. Mehdi Gabrillargues, le gérant, décrit :« Nous sommes sur le territoire pour développer tout ce qui est écomobilité. C’est-à-dire tout ce qui concerne le déplacement doux : véhicules, deux roues mais aussi triporteurs qui sont faits pour transporter de la marchandise ou des passagers… »La société reçoit ces vélos taxi de métropole et les équipe au fenua. Ce mode de transport est écologique puisqu’il fonctionne à l’énergie solaire.« Ils sont équipés de panneaux solaires et ont une grande autonomie avec un système de double batterie. Nous avons du soleil toute l’année, nous sommes sur une île… Il y a un réel besoin de faire bouger les choses dans le domaine de l’environnement. »L’entreprise compte mettre en circulation une centaine de vélos dans le centre-ville de Papeete. Elle assure que le coût de la course ne sera pas élevé. Ce mode de transport doit s’inscrire en complément de l’activité des taxis.« Ces tuk-tuks vont fluidifier le trafic. C’est aussi créateur d’emploi et il n’y a pas besoin d’un permis spécifique. »Ces e-taxis pourraient bien gagner en notoriété si la performance est au rendez-vous.