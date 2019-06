Le tourisme une clé pour le développement de Maiao

Rédaction web avec Brendy Tevero

Aujourd’hui, seules les personnes invitées par les familles de Maiao peuvent y séjourner plus de 24 heures. Il n’existe encore aucune structure d’accueil ni pension de famille mais la ministre du tourisme ne perd pas espoir. Nicole Bouteau doit entériner un projet de formation aux métiers du tourisme à destination des jeunes de l’île. "Nous avons discuté avec les autorités de l'île pour constituer un comité du tourisme, une structure qui comme sur d'autres îles pourraient s'organiser pour accueillir, informer voire même former la jeunesse de l'île pour devenir les guides, les animateurs pour l'accueil de ces visiteurs à la journée".Mais un projet touristique à Maiao est également conditionné par la mise en place d’une navette maritime plus spacieuse. Ce sera chose faite selon le maire de Moorea. La construction de la nouvelle embarcation démarre cette année dans le chantier naval Nautisport à Taravao.