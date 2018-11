Le toilettage du statut du Pays s’apprête à revenir sur le devant de la scène

Le statut du Pays devrait évoluer dans les prochains mois. Il s’agit d’un toilettage essentiellement technique pour ajuster les textes à la réalité et aux besoins de la collectivité Polynésie.

L’État a soumis son projet de loi organique aux élus du Pays. Depuis plusieurs mois, tavana, représentants et gouvernement planchent sur le texte pour y apporter des modifications.



Parmi les demandes, le fait que les recours contre les lois du Pays ne soient plus suspensifs, c'est-à-dire que les textes puissent produire leurs effets même si le conseil d’État n’a pas tranché le contentieux.