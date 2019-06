Le théâtre d'improvisation gagne les établissements scolaires

Rédaction web avec Kelani Chene

Mercredi, plusieurs élèves du collège de Tipaerui ont offert une démonstration d'improvisation à leurs camarades et enseignants. Le théâtre d'improvisation, auquel ils se sont initiés tout au long de l'année, leur permet d'acquérir des compétences supplémentaires.Le théâtre d’improvisation, ces enfants de 11 et 12 ans n’en avaient jamais entendu parler jusqu’à l’année dernière. Désormais, ils sont capables de concevoir un sketch humoristique, sur un thème imposé, en quelques secondes à peine." J’adore le théâtre depuis que je suis tout petit, c’était la première fois que je présentais devant tout le monde, au début j’avais le stress (…) dès que je suis arrivé dans la patinoire je n’ai plus eu peur, j’ai joué tranquillement (…) j’ai vécu mon rêve," nous raconte Tomy, élève de 6au Collège de Tipaerui.Pour Marco du Teata Comedy Club, l’improvisation est "une pratique qui a des valeurs éducatives forte, l’idée c’était de venir proposer cette activité aux jeunes le plus tôt possible. (…) à partir du moment où on a la confiance en soi, tout devient possible et l’impro permet ça.""Prendre plaisir et avoir envie, ce sont les qualités numéro 1 à avoir pour faire de l’improvisation (…) les bases du théâtre d’impro sont l’éloquence, savoir s’exprimer, être à l’écoute et être en cohésion avec l’autre", ajoute Sarah Dukan, membre de Tahiti Impro.Les concours d’impro vont se poursuivre dans les années à venir dans d’autres établissements scolaires. Un championnat inter établissements est également en préparation.Pour les fans de l’impro, rendez-vous le 4 juillet au Teata Comedy club pour un concours réservé aux adultes.