Le temple Kanti célèbre le Nouvel An chinois

Mais ce ne serait pas un vrai jour de l’An chinois sans les spécialités culinaires. Comme à chaque Nouvel An chinois, les femmes de l’association Vahine Porinesia ne manquent d’imagination. L'année dernière, le thé était à l'honneur, et cette année, elles ont proposé un dessert salé à base de taro, de saucisses chinoises et d'épices.



"Nous avons choisi le taro car c'est une plante qui fait beaucoup de rejets et donc plein de petits bébés taro ! Alors pour les Chinois, cela apporte aussi beaucoup de bébés, du bonheur, la richesse et de la prospérité. Tous les plats chinois ont une signification" nous dit Oriane Fong, de l'association Vahine Porinesia