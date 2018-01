Le spectacle de Dany Boon à To'ata est annulé

Soit sur la représentation du spectacle de LOUANE (suivre ce lien pour plus d’infos : http://www.ticket-pacific.pf/louane-en-concert-concert-place-to-ata-papeete-23-mars-2018-css5-ticketpacificpf-pg101-ri5068035.html) Place TO’ATA le vendredi 23 mars

Dans un communiqué, radio 1 annonce que le spectacle de Dany Boon prévu à To'ata en avril est annulé. "Dany Boon ne peut assurer la représentation de son spectacle en Nouvelle Calédonie pour raisons professionnelle, étant retenu tout le mois d’avril par des engagements liés à la promotion de son dernier film La ch'tite famille et par sa participation au Festival du Film Français de Los Angeles « COLCOA » à la même périodeAucune date de report n’étant possible en 2018 compte-tenu de l’agenda de l’artiste, l’annulation du spectacle est donc obligatoire"", expliquent les organisateurs.Les places avaient été mises en vente en septembre dernier. Les personnes qui ont déjà acheté des places pour ce spectacle, sont invitées à transmettre leur référence de commande et leur RIB par mail à reservation@ticket-pacific.pf , pour le remboursement.Il est aussi possible de ne pas se faire rembourser et de transférer le montant des places en avoir sur un autre spectacle :Pour procéder au transfert de places, il suffit d’adresser un mail à reservation@ticket-pacific.pf Depuis le début des années 90, Dany Boon enchaîne avec succès les one man shows : Je vais bien, tout va bien, Dany Boon en parfait état, Dany Boon fête ses 10 ans... Attaché à ses racines nordistes, il ancre son humour dans l'absurde des situations quotidiennes.Aussi à l'aise sur scène qu'à l'écran, Daniel Hamidou de son vrai nom, a joué dans de nombreux films à succès.