Le spectacle Ruahine sur TNTV

Pole dance, ‘ori tahiti mais pas seulement ! Car cette année, l’école de danse ajoute une plus-value à son spectacle avec le mapping video. Par définition le mapping vidéo est une technologie multimédia permettant de projeter de la lumière ou des vidéos sur des volumes ou de recréer des univers à 360°. Le spectacle compte plus de 40 danseuses de l’école Tahiti Pole Art et plus d’une dizaine de danseurs de ‘Ori Tahiti. L’orchestre traditionnel est dirigé par Remy Tamaititahio, musicien dans l’orchestre traditionnel au Conservatoire, qui vous fera vibrer au son des to’ere, percussions, pahu, vivo…



Un spectacle inédit créé par :

Vaiana Mahinui, Directrice de l’école Tahiti Pole Art

Toanui Mahinui, Professeur de Ori Tahiti au Conservatoire Artistique de la

Polynésie Française

Avec la participation exceptionnelle d’Alexandre Anfrie, modélisateur et animateur 3D