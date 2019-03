Le sosie de Michael Jackson en concert à Tahiti

La ressemblance est bluffante et la qualité de l’interprétation l’est tout autant. Jalles Franca, d'origine brésilienne danse depuis l'adolescence et imite Michael Jackson depuis plusieurs années. Son show MJ The Legend a connu un succès retentissant à Los Angeles. Avec sa troupe de danseurs et musiciens, Jalles a fait plusieurs fois le tour du monde.



Ce jeudi matin, c’est un public plus jeune, mais pas moins impressionné qui le découvrait, pour la première fois, à Tahiti. Plus de 700 élèves de Papeete, Pirae et Taravao étaient tous impressionnés et avaient des étoiles plein les yeux.