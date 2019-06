Le selfie cinq fois plus mortel que les attaques de requins

Sans être mortel, le selfie peut être morbide : voir le hashtag #funeral et ses déclinaisons sur Instagram. Une Brésilienne avait indigné les internautes en 2014 après avoir pris un selfie lors des obsèques d'Eduardo Campos, souriant près du cercueil du candidat à la présidentielle mort tragiquement.

L'influenceuse Sueli Toledo a, elle aussi, fait un mauvais buzz en postant en 2017 sur Instagram un selfie légendé : "Mon look du jour pour les obsèques d'une super amie".

En Pologne, le musée d'Auschwitz, qui accueille 2,1 millions de touristes chaque année, autorise selfies et photos au nom de la transmission de la mémoire. Mais le memorial n'hésite pas à contacter les visiteurs qui publient des photos "inappropriées" sur les réseaux sociaux. Il n'est pas rare non plus de voir des selfies pris par des témoins d'accidents de la route, du Brésil, au Vietnam en passant par l'Allemagne.

De plus en plus, le selfie rime avec nuisance. Voire avec enfer, comme pour les habitants de la très flashy rue Crémieux à Paris, qui faute de pouvoir endiguer le défilé des touristes ou "influenceurs" sous leurs fenêtres, ont ouvert le compte Instagram clubcremieux où ils publient, avec des commentaires vengeurs, les selfies les plus ridicules. Et il y a matière.

À Hong Kong, malgré les pancartes des riverains interdisant les photos au complexe multicolore de Quarry Bay, les amateurs de selfies forment des files d'attente.

Au Brésil, des jeunes de Rio avaient choqué sur Facebook en 2017, en postant des selfies d'eux, hilares, au milieu des passagers terrorisés qui s'étaient jetés au sol dans un bus pris dans des échanges de tirs.

Face à la folie du selfie, Vienne a lancé une campagne de détox digitale. Ainsi une reproduction du tableau de Gustav Klimt "Le baiser" est recouverte d'un hashtag rouge géant, non loin de l'original, au Palais du Belvédère, pour signifier : "regarde le tableau au lieu de te prendre en photo avec lui".