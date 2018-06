Le réseau téléphonique en panne aux Marquises

Rédaction web

Presque plus de téléphone aux îles Marquises. Depuis lundi, difficile de joindre l'extérieur pour les habitants de Ua Huka, Ua Pou et Nuku Hiva. Les téléphones portables et fixes ne fonctionnent plus pour les appels en dehors des Marquises.L'infirmier de Ua Huka ne peut plus joindre le Samu en cas d'urgence. "Quand je fais le 17, je tombe sur la gendarmerie de Nuku Hiva et le 18 les pompiers de Nuku hiva. Le 15 ne fonctionne plus non plus".Certains ont tout de même réussi à appeler à l'extérieur en composant le 0. "Mais en faisant directement 40, ça coupe direct."Selon l'infirmier de Ua Huka, je réseau internet subit également des coupures. Certains abonnés n'auraient plus du tout d'internet.Selon nos informations, une pièce est attendue par avion ce mercredi aux Marquises.