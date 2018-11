Le rapport Erom est désormais entre les mains de l’État

Un peu plus tôt, Annick Girardin, ministre des Outre-mer, indiquait que "le Premier ministre a réaffirmé la reconnaissance de ce fait nucléaire en Polynésie française et s’est félicité du travail mené par la commission".



"Aujourd’hui, nous avons un rapport qui a été remis et l’État suivra les recommandations qui ont été faites et qui nous permettront d’être au côté du Pays mais aussi de nos concitoyens de la Polynésie qui attendent une reconnaissance et une indemnisation", a-t-elle poursuivi.



Dans son esprit, "le travail de confiance qui a été entamé" doit se poursuivre, "au sujet du traitement de la question des indemnisations des victimes mais aussi des pollutions des terres". Elle a précisé que ne nombreux cas d’indemnisation étaient déjà traités et que cela allait s’accélérer.