Le rappel des pâtes Panzani ne concerne pas la Polynésie

L’information a vite fait de se propager depuis son annonce en métropole. Un rappel de torti, coudes rayés, coquillettes et serpentini avait été lancé par la marque Panzani car ces pâtes présentaient "un risque d’odeur et de goût terreux". Il s’agit de paquets dont la date de péremption est le 1er août 2021. Mais qu’on se rassure, ce rappel ne concerne pas la Polynésie française.Par ailleurs, la société Panzani, à travers un communiqué, a tenu à préciser qu’elle n’est absolument pas concernée par le problème de salmonelle mentionné dans différents médias ce jour. Les produits Panzani rappelés récemment des rayons ne présentent aucun risque pour la santé et ne contiennent aucun œuf. Ils ont été retirés volontairement par Panzani car certains peuvent présenter un risque de goût désagréable.