Le projet de pont à la pointe des pêcheurs, abandonné

"Il n'y aura pas de pont routier à la Pointe des pêcheurs. Nous avons dit à la population que nous n'irions pas contre sa volonté. Les crédits iront ailleurs", a indiqué Luc Faatau, ministre de l'Equipement, interrogé en marge de la mission ministérielle du début de semaine, aux Marquises.



Ce projet prévoyait la construction d'un pont, au niveau de l'embouchure de la Punaruu, entre les quartiers de la Pointe des Pêcheurs et Muriavai, pour fluidifier le trafic. De nombreux riverains craignaient, eux, les nuisances engendrées par la nouvelle infrastructure. Ils l'ont fait savoir à travers des réunions publiques, des panneaux et des pétitions... et ont été entendus.



Laure Philiber