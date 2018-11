Le projet de budget primitif 2019 du Pays adopté par le gouvernement

En investissement, il est proposé d’inscrire en 2019, 28 milliards Fcfp de crédits de paiement nouveaux. Ces crédits seront financés grâce, notamment, à l’autofinancement net (11,363 milliards Fcfp), ce qui permet de poursuivre la politique de désendettement du Pays, tout en maintenant un niveau de commande publique élevé. Ainsi, l’encours de la dette polynésienne sera inférieur en 2019 au niveau de 2018 (estimé à 84 milliards Fcfp, contre 85,6 milliards Fcfp en 2017).

Les crédits nouveaux ainsi alloués viennent compléter les budgets déjà disponibles et seront affectés, notamment, à la poursuite des aménagements en réseaux et équipements structurants (12,2 milliards Fcfp), à la construction de logements (6,5 milliards Fcfp) et au soutien au développement des ressources propres (agriculture, pêche – 1,8 milliard Fcfp).