Le programme du Tapura Huira'atira en trois points

Rédaction web avec Sophie Guébel et Matahi Tutavae

Pour le Tapura, le principal moteur de cette croissance réside dans le secteur touristique. L’ambition du parti est d’atteindre 350 000 touristes et pour se faire, d’ouvrir le ciel à la concurrence et d’avoir plus de chambres.Cette croissance sera accélérée grâce à l’économie bleue selon le parti d’Edouard Fritch. Le parti souhaite bâtir un lycée professionnel de la mer et développer les biotechnologies.Enfin, le programme indique que l’économie sera rendue plus compétitive et que l’investissement sera stimulé.Au congrès, le président du Tapura Huira’atira a martelé à plusieurs reprises qu’il entendait être élu dès le premier tour, le 22 avril prochain.