Le programme de la célébration des 35 ans de l’Autonomie

Le hiva vaevae fait son grand retour pour les 35 ans de la fête de l’Autonomie. L’année dernière, il avait été annulé à cause des élections, mais le comité organisateur compte bien se rattraper. Plus de 12 000 défilants sont d'ores et déjà attendus pour cette édition.



Côté pratique, les bus de la côte Est déposeront les délégations avenue du Général de Gaule avant de se garer parking Taraho’i. Et les bus de la côte Ouest déposeront les délégations avenue du Commandant Destremeau et se gareront au parking Vaiami.



13 heures : arrivée des 50 premières délégations de défilants. Leur placement en zone de préparation se fait selon les instructions de l’organisation.



14 heures : placement des délégations en zone d’attente.



14 h 30 : cérémonie protocolaire de lever des couleurs, des hymnes et de remise des insignes de l’Ordre de Tahiti Nui.



15 heures : départ du Hiva Vaevae