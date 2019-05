Le prochain TEDx Papeete vous invite à "sortir de votre zone de confort"

Le principe des TED (Technology, entertainment et design) devenus TEDx en 2001 permettent à des professionnels, penseurs, leaders du monde entier de partager avec le public leurs expériences.L'association TEDx Papeete a été créée en novembre 2013, sous licence de la fondation TED et organise des événements consacrés aux "Ideas Worth Spreading - idées qui méritent d’être diffusées" sous forme de conférence atypique de 5 à 18 minutes.Pour sa 5e édition, le TEDx Papeete invite 9 intervenants à partager autour du thème "Out of Shell", "Sortir de sa zone de confort". Au programme de cette journée qui se déroulera le 1er juin au petit théâtre de la Maison de la culture, interventions et partage :Il abordera comment opérer des changements dans la façon de gérer les personnes avec qui nous travaillons. Toute grande entreprise a ses propres méthodes pour gérer ses équipes, mais sont-elles encore en adéquation avec le monde d’aujourd’hui et surtout celui de demain ?Heiura constate une chose simple : les Polynésiens sont tristes de ne pas parler leur langue et pour cause, elle est devenue une commodité. On ne l’entend que dans des milieux très précis mais pourtant nous la considérons comme nôtre.Cette jeune femme souhaite faire revivre sa langue à travers des immersions non seulement linguistiques mais aussi culturelles.Qu’attendons-nous pour nous réapproprier notre langue ?Ce jeune intervenant est passionné d’abeille et de nouvelles technologies. Allier passion et travail est une chose rare. Kevin, lui, a réussi ce mariage entre pollen et passion, en mettant la technologie ainsi que ses connaissances au service des abeilles.Qui n’a jamais connu de moments difficiles dans sa vie ? Une enfance un peu tumultueuse, des événements qui laissent parfois des traces indélébiles… Nous ne pouvons changer notre passé, mais il n’appartient qu’à nous de construire notre avenir. C’est le message que partagera Matatea, jeune polynésienne expatriée.L’éducation est un sujet qui nous concerne tous, un sujet sans fin, et il est parfois difficile d’aller à contre courant. Mais il faut savoir ouvrir son esprit et explorer d’autres méthodes. La violence est omniprésente dans notre société, c’est pourquoi Sara souhaite créer une société différente qui, selon elle, nécessite une prise de conscience et devrait se construire sur la base de l’éducation.Nous vivons dans une société insulaire où les langues se sont entrechoquées. Le français d'une part et les autres langues polynésiennes - te reo mā'ohi - d'autre part. Cette histoire linguistique engendra, par la suite au fil de l'eau, des complexes linguistiques qui annihilent, encore aujourd'hui, la capacité de certains à parler et à se parler en reo mā'ohi. C'est alors que nous entendons la formule consacrée " Ça fait honte de parler.". Ainsi, nous tenterons ensemble de dépasser les mots afin d'appréhender les véritables maux : Que symbolise cette "honte" ? Pourquoi la "honte" ? Comment en faire le ...deuil ?Débora viendra nous conter la souffrance d’un peuple ainsi que sa reconstruction. Cette Polynésienne a aujourd’hui complètement adopté sa nouvelle identité culturelle, qu’elle a épousé en se mariant avec un natif des Marquises, dont l’union a donné naissance à 4 enfants. Elle se bat aujourd’hui pour faire revivre et connaître la culture marquisienne à travers le monde.La chance est une chose bien abstraite, certains en ont et d’autres pas. Vous seriez étonnés de voir les personnes qui se sentent chanceuses, malgré les difficultés de la vie, alors que d’autres, qui sont épargnées, se sentent frappées de malchance. Il est facile d’observer quelqu’un et de s’imaginer sa vie, ses joies et ses souffrances; mais si, au lieu de cela, nous abordions cette personne sanspréjugés ni a priori, afin de la découvrir telle qu’elle est, cela donnerait quoi ?Ce jeune homme a parcouru le monde et exploré des lieux que la plupart d’entre nous ne verrons jamais autrement que sur des cartes postales, ou sur les réseaux sociaux. Malgré cela, Tuomo est arrivé à se questionner sur son mode de vie et se demander s’il était heureux avec ses voyages et ses découvertes. Le bonheur est une question qui réside en chacun d’entre nous et ce globe-trotteur nous partagera sa vision, ses expériences et comment il tend vers celui-ci. Leurs personnalités d’horizons diverses, ainsi que leurs parcours de vie, ont mené nos intervenants à sortir des sentiers battus.