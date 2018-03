Le procès Dubaquier au tribunal du 20 au 22 mars

Rédaction web

Un peu plus d’un mois après l’ordonnance de renvoi rendue par le juge d’instruction la date du procès de l’affaire Dubaquier vient d’être fixée : il se tiendra sur trois jours la semaine prochaine, du 20 au 22 mars.Après de longs mois d’enquête, Mercedes et Patrice Dubaquier, interpellés en flagrant délit, sont suspectés d’avoir été à la tête, durant quatre années, d’un important trafic d’ice alimentant la Polynésie.Selon les investigations des enquêteurs, le couple s’appuyait sur plusieurs dealers pour écouler la marchandise, importée massivement. Depuis janvier 2016, le couple aurait organisé des importations d’ice « 1 à 2 fois » par mois et vendu « près de 300 grammes » mensuellement. La drogue provenait des Etats-Unis où les Dubaquier se rendaient régulièrement.Les enquêteurs suspectent, en outre, que le trafic a débuté dès 2013. Ce trafic organisé aurait généré des revenus colossaux. Le juge d’instruction chiffre à « plus de 234 millions en espèces », la somme déposée sur les comptes du couple entre fin 2015 et mars 2017. Une manne qui était blanchie ensuite à travers les multiples sociétés de Mercedes Dubaquier.Outre le couple, leur fille et plusieurs membres du réseau seront également sur le banc des prévenus. En tout ils seront douze à comparaître devant le tribunal.