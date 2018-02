Le prix des œufs va augmenter

Les œufs vont devenir plus cher. La semaine dernière, le conseil des ministres a acté une augmentation du prix des produits avicoles, locaux et importés. Le communiqué du gouvernement indiquait :

« Le Conseil des ministres a décidé de les revaloriser de 5 % pour tenir compte notamment de l’évolution des charges de structures des aviculteurs. »



Cette augmentation intervient un peu plus de cinq ans après la dernière. Deux augmentations interviendront au cours de l’année. La première aura lieu le 15 février. La prochaine aura lieu le 1er juin.



Ci-dessous, retour sur les différentes revalorisations du prix des œufs produits localement depuis les années 1990 pour les îles de Tahiti et Moorea (le prix n’est pas fixé par arrêté dans les autres îles).