Le prix de l'essence va augmenter au 1er août

Rédaction web avec communiqué

A partir du 1er août, à la pompe, le prix de l’essence sans plomb à la pompe sera de 133 francs par litre et celui du gazole public sera de 135 francs. Cette augmentation du prix au litre pour l'essence sans plomb et le gazole a été adoptée en conseil des ministres ce mercredi.Cette décision est consécutive aux évolutions constatées des cours internationaux du prix du pétrole constamment à la hausse depuis de nombreux mois et qui ont des répercussions de plus en plus importantes sur le solde du FRPH (Fonds de régulation du prix des hydrocarbures).L’essence sans plomb comme gazole public, après avoir atteint leur prix maximal de vente au détail le plus élevé le 1er juillet 2012 (soit 182 francs le litre pour le premier et 168 francs le litre pour le deuxième) ont connu pas moins de six baisses successives pour atteindre respectivement 128 francs le litre et 130 francs le litre depuis le 1er février 2016.A compter du 1er août, après plus de deux années de stabilisation, les automobilistes devront payer 5 francs de plus pour le litre d'essence ou de gazole.