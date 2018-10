Le parcours du golf d'Atimaono bientôt en travaux

(Compte-rendu du conseil des ministres)

Longtemps critiqué dans sa gestion et son activité, l’Etablissement de gestion et d’aménagement de Teva (EGAT) a depuis quelques mois trouvé une nouvelle dynamique dans son exercice et ses perspectives de développement.Une opération liée à l’amélioration du parcours de golf a été identifiée. Les travaux consisteront notamment en l’aménagement d’une nurserie de gazon et l’aménagement d’une zone de green en synthétique. Il est ainsi prévu l’aménagement de deux zones de 200m2 chacune à des points stratégiques du complexe pour permettre aux golfeurs de s’entraîner dans les meilleures conditions. Les travaux seront réalisés dans le courant du deuxième semestre 2018 avec une livraison prévue fin décembre.