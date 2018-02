Le numérique à l’école, une nouvelle façon d’apprendre

Rédaction web avec Naea Bennett

Terminé les cahiers, les crayons et l’éternel tableau. Ce mercredi matin, au collège de Tipaerui, le cours d’espagnol est interactif. Assis à leurs tables, les élèves ne sont pas plongés dans leurs livres de leçons. Devant eux, les collégiens tiennent une tablette. Casque sur les oreilles, ils écoutent attentivement une adolescente espagnole leur raconter un bout de sa vie.A la fin de la vidéo, les élèves notent ce qu’ils ont retenu sur une feuille. Le cours est entièrement numérique. Teanavai, une collégienne, vient de terminer sa leçon. Elle est ravie de ces nouvelles méthodes :« C’est assez bien. Ça change du cahier et du tableau. Cela permet d’avoir plus d’échanges… »Le collège de Tipaerui est labellisé « collège numérique » depuis 2017. Cette semaine, l’établissement participe à la semaine du numérique organisée par le ministère de l’Education et le vice-rectorat.Ce mercredi, l’équipe enseignante a mis en place un temps spécial où parents, élèves de CM2 du secteur et professeurs pouvaient échanger autour des outils numériques. Le référent numérique du collège, Alain Drey, indique :« Le but est de montrer que le numérique est bien présent dans l’éducation au collège. Cela permet aussi de rencontre les parents, les formateurs, de mutualiser les expériences et d’inciter les équipes pédagogiques à communiquer entre elles… »Si l’informatique est entré au collège depuis de nombreuses années, le numérique est assez nouveau. Les outils restent encore à apprivoiser tout comme les bonnes pratiques. A Tipaerui, les collégiens sont sensibilisés à l’usage des réseaux sociaux et la règle en matière de droit à l’image.La semaine du numérique termine ce vendredi.