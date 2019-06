Le nucléaire se politise à l'assemblée de la Polynésie

Rédaction web avec Thomas Chabrol



Avec un seuil désormais fixé par la Loi, le sujet des indemnisations des victimes divise toujours autant la majorité et l’opposition. Se pose maintenant la question de savoir si une nouvelle modification de la loi Morin est possible à l’avenir ou non. Mardi, le tribunal administratif confirmait le rejet de 10 demandes d’indemnisation . L'association 193 a par ailleurs réagi dans un communiqué : "le président Fritch et la sénatrice Lana Tetuanui n’ont cessé de défendre l’idée que l’amendement inséré dans la loi Morin le 28 décembre 2018, connu sous le nom de Lana Tetuanui, allait aider les Polynésiens victimes du nucléaire. Or, la décision du tribunal administratif en ce mardi 4 juin 2019 confirme bien que c’est le contraire qui est en train de se passer et que les propos tenus par les deux défenseurs polynésiens des essais propres ne sont, encore une fois, que des mensonges à la population polynésienne".