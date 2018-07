Le nucléaire au cœur du 134ème synode de l'Église protestante maohi

C'est un sujet difficile pour beaucoup de familles polynésiennes qui luttent pour que soient reconnus les conséquences désastreuses des essais nucléaires, aérien et sous terrain, réalisés pendant près de trente ans en Polynésie.



La présentation de Richard Tuheiava ne devait durer qu’une heure, mais au vu de l’engouement suscité par le sujet auprès des 71 pasteurs rassemblés dans l’enceinte de l’école Taunoa, ce n'est finalement qu’au bout de 2 heures de discussion que la séance est levée. "Dans le cadre de mes fonctions" nous dit maître Philippe Neuffer, avocat et conseiller juridique de l'Eglise Protestante Ma'ohi "j'ai pu le voir, lorsque le ministre de la défense dit qu'il ne fait pas appel d'une décision et que le CEA (Le commissariat à l'Énergie atomique et aux Énergies alternatives, ndlr) fait appel, on peut voir qu'il y a une discordance dans le discours de l'Etat. Ces essais nucléaires... le but c'était certainement de faire avancer la science. ou en tout cas, la raison d'État française; mais nous avons été les premières victimes... et ces victimes réclament justice."