Le nouvel Hilton de Faa’a se dévoile

entre 2.5 milliards et 3 milliards de francs d’investissement.



Rédaction web avec Thomas Chabrol et Mata Ihorai

Le ministre Jean-Christophe Bouissou avait laissé fuiter l’information devant nos caméras . Le Hilton de Faa’a, fermé en 2010, devrait prochainement rouvrir ses portes. Ce mercredi matin (28 mars), l’architecte et le chef de projet ont présenté les premières esquisses du futur complexe hôtelier à la Mairie de Faa’a.« On a fait notre extension et notre rénovation en conservant le caractère général de l’hôtel. » indique Pierre Lacombe, l’architecte. L’établissement s’étendra sur une superficie totale de 28.000 mètres carrés. « On a prévu une grande piscine de plus de 1000 mètres carrés qui va se développer de façon assez sinueuse à l’intérieur du jardin et qui sera entouré de plage où on développera des pergolas pour que les gens puissent déjeuner à l’abri du soleil. »170 chambres et 30 suites de haut standing seront proposées aux clients de cet hôtel, dont 800 mètres carrés seront uniquement dédiés à la restauration, avec un restaurant asiatique, un restaurant continental, un bar « accroché à la piscine » et un espace buffet. L’hôtel comprendra également une grande terrasse panoramique avec vue sur Moorea. Au total, les travaux d’extension et de rénovation devraient coûter au groupe WaneLe projet est accueilli très favorablement par la commune de Faa’a, qui se réjouit de la future création d’emploi. « Quand il y a des hôtels comme ça qui ferment, ça veut dire qu’il y a des familles qui vont se retrouver sur le trottoir sans emploi. On est là pour favoriser la création d’emploi donc nous sommes satisfaits et nous allons d’ailleurs émettre un avis favorable » nous confie le tavana Oscar Temaru.De son côté, le chef de projet du groupe Wane, Fabrice Bohbote, ne s’avance pas sur le nombre de postes créés. « Au moins une centaine » affirme-t-il, avant d’indiquer « C’est la chaîne Hilton qui déterminera en fonction des services offerts à la clientèle, le nombre d’employés nécessaires ».Il aura donc fallu 8 ans avant que l’hôtel ne rouvre ses portes. « L’élément déclencheur a surtout été l’ouverture du Conrad Bora Bora » explique le chef de projet. « Il fallait au propriétaire une base sur Tahiti pour l’accueil des touristes. Comme ça on a deux hôtels gérés par Hilton, un à Tahiti, un à Bora Bora. »La demande de permis de construire a été déposée ce mercredi à la mairie. Elle sera transmise au service de l’urbanisme. Les appels d’offre pour la réalisation des travaux seront lancés dans les 10 jours qui viennent, pour un délai de réponses de 6 à 8 semaines. Les travaux commenceront dès l’obtention des autorisations administratives, ils devraient durer entre 16 et 18 mois.