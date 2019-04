Le nouveau pont de Motu Uta à l'épreuve du poids

Le nouveau pont de Motu Uta a été conçu pour résister à des charges de 75 tonnes. Il sera bientôt ouvert à la circulation des poids-lourds, notamment les camions transportant des conteneurs. Construit en béton armé, l’ouvrage a passé l’épreuve du chargement aujourd'hui. Les techniciens du laboratoire des travaux publics ont placé 8 capteurs pour mesurer sa résistance. "On va mettre un certain poids sur l'ouvrage, et ensuite on mesurera tous les tassements qu'on a aux appuis et à mi-travée" explique Benjamin Tetauru, technicien du laboratoire de travaux publics.



Le pont actuel est limité à 35 tonnes. Le port autonome est en train de doubler cette capacité avec cette voie supplémentaire. Des mesures sont donc nécessaires pour calculer au centième de millimètre près la flexion de l’ouvrage. Pour tester sa résistance, deux camions de 30 tonnes chacun devaient avancer et se positionner sur chaque travée.