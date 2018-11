Le nouveau défi d'Alexandra : ramer de Taha'a à Bora Bora

Rédaction web

En août 2017, Alexandra Caldas réussissait son défi : ramer de Tahiti à Moorea en double aviron, soit 17 km dans le Pacifique en trois heures. Un exploit pour cette jeune malade destiné à sensibiliser le public au don d’organes. Alexandra estatteinte de mucoviscidose et est greffée des deux poumons. Nous vous racontions son histoire ici Le 3 décembre, la jeune fille fêtera ses 23 ans et ses 6 ans de greffe. Pour l'occasion, elle a annoncé se lancer dans une nouvelle traversée en Polynésie, afin de continuer de prouver que l'impossible est possible et de toujours repousser ses limites : "Mes limites, je voudrais les repousser encore plus loin et c’est tout naturellement avec Matthieu (son ancien kiné devenue son ami, NDLR) et sur mon bateau 'l’Espagnola' que je veux le faire ! Ce nouveau défi sera de traverser Taha’a à Bora Bora, sur les traces de la mythique course de l’Hawaiki Nui, en septembre prochain" a annoncé Alexandra