Le non renouvellement de la délégation de service public de la FTR confirmé

Après avoir été déboutée par le tribunal administratif de Papeete, la FTR, devenue depuis Tahiti Rugby Union , avait fait appel estimant que la décision du ministre des Sports de ne pas renouveler ladite délégation était entachée d’irrégularité.Mais la cour administrative d’appel a considéré que les arguments brandis par la FTR « ne permettent pas d'apprécier la réalité et la qualité des actions effectivement entreprises » et « d’offrir une vue d'ensemble » de « l'activité passée et des perspectives d'action à venir ».La juridiction a donc rejeté la demande de la Fédération Tahitienne de Rugby.