Le nombre d'entreprises actives en hausse en Polynésie

La tendance est à l'entrepreneuriat. Sur les 3 dernières années, le nombre d’entreprises actives à fin d’année est en hausse constante de 6% en moyenne selon les chiffres publiés par la Chambre de commerce.



Par ailleurs, fin 2017, le nombre d’entreprises de moins d’un an d’existence a chuté de 70%. La CCISM met en avant la nouvelle organisation de son pôle entreprises qui vise à renforcer le conseil et l’information avant la délivrance de la patente.



En 2017, 1523 nouvelles entreprises se sont créée dans le domaine des services. 1185 pour le collège des métiers. Sur les 3561 immatriculations, 763 sont une reprise d’activité. En termes de radiation, c'est le collège des Métiers qui concentre le plus de cessations d'activité avec un pic de 1093 radiations



Retrouvez les chiffres publié par la CCISM ici :